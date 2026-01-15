March 3 Primary Election Calendar
January 15, 2026
IMPORTANT DATES
Last Day to Register to Vote: Monday, February 2
First Day of Early Voting: Tuesday February 17
Last Day to RECEIVE Application for ballot by mail: Friday, February 20
Last Day of Early Voting: Friday, February 27
Last Day to RECEIVE Absentee Ballot: Tuesday, March 3
Election Day: Tuesday, March 3
