March 3 Primary Election Calendar

January 15, 2026

IMPORTANT DATES 

Last Day to Register to Vote: Monday, February 2 

First Day of Early Voting: Tuesday February 17 

Last Day to RECEIVE Application for ballot by mail: Friday, February 20 

Last Day of Early Voting: Friday, February 27 

Last Day to RECEIVE Absentee Ballot: Tuesday, March 3 

Election Day: Tuesday, March 3